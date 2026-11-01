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Un altro derby da dimenticare per l'Inter, che perde 3-1 contro il Milan e ottiene la prima sconfitta in campionato. Per il Corriere dello Sport il peggiore in campo è Nicolò Barella: "Un Halloween da incubo. La punizione che porta al terzo gol è un dolcetto scartato con grande appetito dal Milan". Tra i protagonisti in negativo c'è anche Cristian Chivu, che cambia schieramento tattico ma non ottiene i frutti sperati: "La scelta di ridisegnare lo scacchiere si rivela drammaticamente avventata e finisce per togliere certezze ai suoi in momento in cui mancava già brillantezza. La gestione della gara convince addirittura meno della formazione".

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Martinez 5,5; Bisseck 5 (37' st Bonny sv), Akanji 5,5, Bastoni 6 (37' st Dimarco sv); Spence 5, Barella 4,5 (37' st Esposito sv), Calhanoglu 6 (27' st Zielinski 5,5), Carlos Augusto 5; Diouf 5,5 (27' st Mkhitaryan 5,5), Sucic 5; Thuram 5. Chivu 4,5.