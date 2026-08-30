Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Dopo la vittoria col Monza, l'Inter sarà ospite questa sera del Cagliari. Qualche dubbio ancora da sciogliere per Chivu che potrebbe confermare la formazione vittoriosa della prima giornata.

Il dubbio in difesa era su Pavard dal 1', ma secondo Sky Sport davanti a Martinez dovrebbero esserci ancora Bisseck Akanji e Bastoni.

L'altro ballottaggio era tra Sucic e Zielinski, ma il polacco sembrerebbe aver avuto la meglio. A completare il centrocampo Barella e Calhanoglu. Sulla destra confermato Diouf, a sinistra Dimarco. Davanti ancora la coppia Lautaro-Esposito.