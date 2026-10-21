Per la gara contro gli ucraini il tecnico dei nerazzurri Chivu pensa a qualche cambio nella formazione
Chivu: “Sono io il colpevole. Ma perché l’Inter è sempre obbligata a vincere?”
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L'Inter stasera affronterà lo Shakhtar a San Siro alla ricerca della prima vittoria in Champions League. Per la gara contro gli ucraini il tecnico dei nerazzurri Chivu pensa a qualche cambio nella formazione.
"Non sembra ancora arrivato il momento di Provedel tra i pali al posto di Josep Martinez, dovrebbe invece scoccare l'ora di Carlos Augusto a sinistra per Dimarco, di Calhanoglu per un pronto ritorno in regia (con Barella e Mkhitaryan favoriti per affiancarlo), di Diouf a destra e di Bonny in attacco al posto di Pio Esposito", scrive il Giorno.
"Oggi il francese sembra più in palla dell'azzurro, lo ha confermato la partita di Bologna in cui ha contribuito con il gol del 3-1, più un altro annullato pochi minuti prima per fuorigioco. In caso di conferme l'Inter poggerebbe su un attacco tutto francese, completato da Thuram", aggiunge il Quotidiano Sportivo.
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