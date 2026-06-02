Non ci sarà Marco Palestra - giocatore dell'Atalanta e nel mirino dell'Inter - nella formazione titolare che affronterà nella prima delle due amichevoli dell'Italia in programma in questo periodo, quella contro Lussemburgo, che andrà in scena domani sera alle 20.45.

Il giocatore, spiegano da Skysport, ha un problema muscolare all'adduttore che non desta particolare preoccupazione ma sarà out dal primo minuto. Ci sarà Favasuli sulla destra.