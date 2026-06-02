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Lussemburgo-Italia: la probabile. Palestra out per un problema fisico. C’è Esposito

Lussemburgo-Italia: la probabile. Palestra out per un problema fisico. C’è Esposito - immagine 1
Baldini non potrà schierare il giocatore nel mirino dell'Inter: piccolo problema all'adduttore. In attacco gioca l'attaccante nerazzurro
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Non ci sarà Marco Palestra - giocatore dell'Atalanta e nel mirino dell'Inter - nella formazione titolare che affronterà nella prima delle due amichevoli dell'Italia in programma in questo periodo, quella contro Lussemburgo, che andrà in scena domani sera alle 20.45.

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Il giocatore, spiegano da Skysport, ha un problema muscolare all'adduttore che non desta particolare preoccupazione ma sarà out dal primo minuto. Ci sarà Favasuli sulla destra.

Lussemburgo-Italia: la probabile. Palestra out per un problema fisico. C’è Esposito- immagine 2

Nella formazione di Baldini, ct ad interim dell'Italia, ci sarà invece Pio Esposito che indosserà la maglia numero 9 che giocherà in attacco con Cherubini e Koleosho.

Questa la formazione che dovrebbe scendere in campo dal primo minuto:

Donnarumma; Favasuli, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, Pio Esposito, Koleosho. 

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