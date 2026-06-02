Non ci sarà Marco Palestra - giocatore dell'Atalanta e nel mirino dell'Inter - nella formazione titolare che affronterà nella prima delle due amichevoli dell'Italia in programma in questo periodo, quella contro Lussemburgo, che andrà in scena domani sera alle 20.45.
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fcinter1908 partite probabili formazioni Lussemburgo-Italia: la probabile. Palestra out per un problema fisico. C’è Esposito
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Lussemburgo-Italia: la probabile. Palestra out per un problema fisico. C’è Esposito
Baldini non potrà schierare il giocatore nel mirino dell'Inter: piccolo problema all'adduttore. In attacco gioca l'attaccante nerazzurro
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Il giocatore, spiegano da Skysport, ha un problema muscolare all'adduttore che non desta particolare preoccupazione ma sarà out dal primo minuto. Ci sarà Favasuli sulla destra.
Nella formazione di Baldini, ct ad interim dell'Italia, ci sarà invece Pio Esposito che indosserà la maglia numero 9 che giocherà in attacco con Cherubini e Koleosho.
Questa la formazione che dovrebbe scendere in campo dal primo minuto:
Donnarumma; Favasuli, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, Pio Esposito, Koleosho.
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