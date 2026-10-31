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Arrivano novità sorprendenti e clamorose lato Inter a meno di due ore dall'inizio del derby. Cristian Chivu potrebbe decidere di tenere in panchina sia Bonny sia Pio Esposito, col solo Thuram in attacco.

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A confermarlo è Matteo Barzaghi, inviato di Sky Sport a San Siro: "Mai come questa sera è difficile azzeccare la formazione dell'Inter, veramente un rebus. Da quello che ci risulta, ci saranno delle novità.

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Aspettiamoci delle sorprese da parte di Chivu, stiamo lavorando per avere uno schema preciso, la notizia è che ci saranno grandi novità in formazione. Non escludo che non ci siano né Bonny né Pio e ci sia solo Thuram, sarebbe un cambio totale, sono notizie clamorose ma dobbiamo verificarle. Chivu ha deciso all'ultimo di cambiare tanto"

Resta da capire la scelta di Chivu, se alla fine opterà per Thuram unica punta e Mkhitaryan trequartista o altro. Il tecnico nerazzurro prova a sorprendere il Milan con una novità dell'ultimo minuto.