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L'Inter sta per allenarsi alla Pinetina, sarà la seduta che precede la partenza per la capitale. Contro la formazione di Gasperini la formazione titolare di Chivu sembra essere già delineata. Restano al momento due dubbi per l'allenatore che non parlerà oggi alla vigilia in conferenza stampa.

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Dubbi a destra tra Diouf e Luis Henrique e in mezzo tra Curtis Jones e Sucic. Con Stones fuori per infortunio al centro della difesa c'è Akanji con Bisseck che torna a completare la difesa con Bastoni. A centrocampo inamovibile Barella con Zielinski che, manco a dirlo, dovrà sostituire ancora una volta Calhanoglu out fino alla ripresa del campionato per un problema muscolare. A sinistra torna Dimarco che aveva giocato un pezzetto di gara contro l'Udinese dopo aver saltato la sfida col Real. Anche se Carlos Augusto arriva da due gol in due partite consecutive. Nessun dubbio in porta: gioca Josep Martinez, appena convocato dalla Nazionale spagnola.

In avanti la ThuLa è la coppia favorita per provare a colpire la squadra di Gasperini. Esposito partirà dalla panchina insieme a Bonny.

(Fonte: SS24)