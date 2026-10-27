Turno infrasettimanale per l'Inter che questa mattina si è allenata ad Appiano Gentile in vista della trasferta contro il Venezia. Pomeriggio la partenza in treno verso la città lagunare. Su Skysport si parla dei tanti dubbi per la formazione in vista soprattutto delle gare successive a quella contro la formazione di Davide Nicola, il derby con il Milan e la trasferta contro il Feyenoord.

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Aggregati i quattro giovani che c'erano nella gara contro la Fiorentina tra cui Lavelli che poi è entrato. Con lui c'erano anche Bovio, Jakirovic e Mosconi. Il mister permetterà ai giocatori più stanchi di rifiatare viste le prossime sfide anche se c'è da dare il giusto peso anche alla partita contro il Venezia.

"Potrebbero quindi essere fatte delle rotazioni per far rifiatare i giocatori più stanchi e non correre rischi - ha spiegato Barzaghi su Skysport - dati i tanti impegni. Thuram ha giocato tutte le gare dop la sosta, è imprescindibile e sta trascinando l'Inter e sarà importante soprattutto nel derby che sta per arrivare. Vero che sono sempre tre punti e quindi questa sarà una riflessione che farà Chivu fino al momento della decisione finale. Se tenesse poi il francese in panchina giocherebbero Esposito e Bonny insieme, una coppia che è stata schierata da titolare solo una volta, l'anno scorso, nel derby perso. Sarebbero chiamati a dare una dimostrazione diversa. C'è anche Stankovic che è un'opzione interessante: ci potrebbe essere l'incrocio con il fratello che è in porta nel Venezia. Ma c'è anche Sucic che ha fatto bene quando è entrato contro la Fiorentina. Ci sarà da capire se darà spazio a Spence a destra e a sinistra Dimarco. A quel punto dietro potrebbe riposare Akanji e potrebbe giocare in mezzo Bastoni insieme a Bisseck e Carlos August. Tanti dubbi che l'allenatore scioglierà domani".

(Fonte: SS24)