Alla fine un rigore per l'Inter è arrivato al 96esimo. Se lo è procurato Thuram che è stato atterrato in area da Valdepeñas tenendolo per il collo e interessandosi totalmente al pallone. Luca Marelli ha commentato l'episodio.

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"Il rigore ci sta, è vero che Thuram si attacca a sua volta, ma Valdenpenas perde totalmente il contatto col pallone e si occupa solo di trattenere Thuram. Il pallone sarebbe arrivato in quella zona tra l'altro. Il rigore è corretto in ogni caso. C'è anche il cartellino giallo a mio parere perché c'è la trattenuta", ha detto.

(Fonte: DAZN)