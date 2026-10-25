Tutto in pochi minuti. Il gol del pari, poi un episodio che ribalta la gara: rigore per Thuram che cade in area. Mariani gliene aveva negato uno poco prima
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Alla fine un rigore per l'Inter è arrivato al 96esimo. Se lo è procurato Thuram che è stato atterrato in area da Valdepeñas tenendolo per il collo e interessandosi totalmente al pallone. Luca Marelli ha commentato l'episodio.
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"Il rigore ci sta, è vero che Thuram si attacca a sua volta, ma Valdenpenas perde totalmente il contatto col pallone e si occupa solo di trattenere Thuram. Il pallone sarebbe arrivato in quella zona tra l'altro. Il rigore è corretto in ogni caso. C'è anche il cartellino giallo a mio parere perché c'è la trattenuta", ha detto.
(Fonte: DAZN)
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