"Il braccio del giocatore del Sassuolo non è attaccato alla figura, il contatto è sulla spalla, è andata bene. Se avesse toccato il pallone con braccio e avanbraccio sarebbe stato calcio di rigore. Pare essere spalla". Così Luca Marelli, su DAZN, ha commentato il possibile rigore per il Napoli che Guida ha deciso di non dare dopo essere stato richiamato al VAR.

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Quando Guida è andato al VAR, Marelli ha sottolineato: "Io non avevo visto il tocco con il pugno effettivamente, la prende con il pollice e tocca la mano. Se avesse toccato braccio o avanbraccio sarebbe stato rigore. Sembrava solo spalla, in effetti c'è un tocco con la mano sinistra e questo pertanto è calcio di rigore".

L'arbitro Guida dice invece no dopo la revisione al VAR. E a quel punto Marelli ribadisce: "Non ho molti dubbi, quasi nessuno. Avevo detto che se avesse toccato braccio o avanbraccio, sarebbe stato rigore certo. Nelle prime immagini non si vedevo il tocco della mano che è completamente fuori posizione e deve essere automatico. Ma potrebbero aver considerato prima il tocco della spalla ma non vale perché la mano è completamente fuori posizione".

(Fonte: DAZN)