Alonso spinge per raggiungere Conte. Primo tentativo Inter fallito, si tratta. E occhio a Emerson

Con l’imminente uscita di Dalbert, vicinissimo alla firma col Rennes, l’Inter potrebbe tornare sul mercato per piazzare un altro colpo e puntellare la fascia sinistra. Il nome c’è ed è quello di Marcos Alonso, manca l’accordo con il Chelsea.

Secondo La Gazzetta dello Sport “Il primo tentativo non è andato a buon fine, perché – almeno fino a ieri sera – il club londinese non aveva aperto alla possibilità di un prestito, soluzione che evidentemente sarebbe gradita a Marotta e Ausilio. Guai a mollare la presa, però: c’è tempo fino a lunedì. E il giocatore, che pure ha un ingaggio intorno ai cinque milioni netti con il Chelsea, sta spingendo per la soluzione nerazzurra. A Conte un altro esterno serve, se è vero che Dalbert è andato al Rennes: prestito da 1,5 milioni con diritto di riscatto a 12 milioni, il giocatore da ieri è in Francia e oggi svolgerà le visite mediche. Visite che stamattina farà anche Darmian con l’Inter: operazione definita da tempo, 2,5 milioni di euro e un centrale in più nelle rotazioni. Centrale ed esterno all’occorrenza, come pure Kolarov e D’Ambrosio. Ma di laterali veri e propri ce ne sono solo tre: Hakimi, Young e Perisic. E allora occhio ad Alonso, senza dimenticare che a Londra non è certo della permanenza neppure Emerson Palmieri”.