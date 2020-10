FCIN1908 / Inter, Asamoah saluta i nerazzurri: il ghanese ha rescisso il suo contratto

Termina oggi l’avventura in nerazzurro di Kwadwo Asamoah. L’esterno ghanese, arrivato in nerazzurro nell’estate del 2018, saluta il club e rescinde il suo contratto con la società. La voce che già si era sparsa nei giorni scorsi ha trovato conferme oggi, ultimo giorno di mercato, con il giocatore che però non ha ancora sciolto la riserva sul suo futuro che potrebbe essere comunque ancora in Italia. Al momento – come appurato da FcInter1908 – non è arrivata la decisione sul futuro del giocatore. Il capitolo nerazzurro di Asamoah si chiude oggi.