Sky – Joao Mario nel mirino del Benfica: i portoghesi hanno contattato l’Inter

C’è un nuovo futuro che spunta all’orizzonte per Joao Mario. Il giocatore portoghese, in prestito al Lokomotiv Mosca nella scorsa stagione, è nel mirino di Jorge Jesus. L’allenatore lo ha allenato ai tempi dello Sporting Lisbona e, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, lo vorrebbe ora al Benfica. Il centrocampista dell’Inter è stato indicato dall’allenatore tra i profili che potrebbero essere funzionali per la squadra. Per questi i dirigenti della società portoghese hanno avviato i contatti con l’Inter per il giocatore.

(Fonte: gianlucadimarzio.com)