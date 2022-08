Bologna-Inter Primavera, pagelle: male la prima, per Chivu tanto lavoro da fare

I nerazzurri cominciano la stagione con una sconfitta: brutta prestazione, squadra ancora in fase di costruzione

Fabio Alampi

Brutta sconfitta per l'Inter di Cristian Chivu: la Primavera nerazzurra, campione d'Italia di categoria in carica, perde 2-1 sul campo del Bologna nella prima uscita stagionale.

Le pagelle di Fcinter1908 su Bologna-Inter:

Botis 5 L'incertezza che costa il gol del vantaggio del Bologna è grave, soprattutto per uno come lui al terzo anno in Primavera. Titolare designato per questa stagione, si attendono segnali importanti.

Zanotti 6 L'ultimo a mollare, nella ripresa si proietta costantemente in fase offensiva, ma è stranamente impreciso al momento di crossare.

Guercio 6 Bada al sodo, giocate semplici ma essenziali.

Fontanarosa 6 A lui il compito di guidare il reparto, non commette grosse sbavature.

Stabile 5,5 Schierato da terzino, lui che è un centrale, bada per lo più a non scoprire la fascia. Una sua deviazione sfortunata propizia il gol di Anatriello. (dal 27' st Di Maggio sv)

Martini 5,5 All'esordio assoluto con la maglia dell'Inter, fatica a trovare la posizione giusta. Intesa con i compagni ancora da affinare, esce nel finale per crampi.

Stankovic 5,5 Pomeriggio difficile, non riesce a dare ordine alla manovra e a dare copertura ai centrali difensivi. (dal 1' st Kamate 6 Entra con grande voglia di fare, e dopo pochi minuti si rende subito pericoloso. Con l'infortunio di Stabile è costretto a scalare in difesa, e da terzino fa come può in un ruolo non suo)

Bonavita 5,5 Mezz'ala forse non è la sua posizione ideale, si fa spesso prendere in mezzo dal dinamismo dei centrocampisti del Bologna. (dal 44' Andersen 5,5 Prova a dare fisicità al centrocampo, si vede poco)

Carboni 6 Mezzo voto in più per il gol, ma da uno come lui è lecito aspettarsi di più, molto di più: gioca al piccolo trotto, mancano le sue illuminazioni. (dal 20' st Curatolo 6 Generoso, prova a darsi da fare ma alla fine risulta poco concreto)

Iliev 5,5 Qualche spunto isolato e poco altro. Deve essere la stagione della sua definitiva consacrazione, può e deve fare meglio.

Zuberek 5,5 Usa il fisico per far salire la squadra e creare spazi per i compagni, riceve pochi palloni giocabili e non riesce a rendersi pericoloso. (dal 20' st Sarr 5,5 Ha una sola chance, la spreca mandando sopra la traversa da bunoissima posizione)

Chivu 5 Presenta una squadra molto giovane, con diversi elementi all'esordio assoluto. Reparti scollegati, manovra poco fluida, poche idee e condizione ampiamente rivedibile: c'è molto lavoro da fare.