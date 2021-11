Bonolis: “Inter crea 80 e raccoglie 20. Suning? A gennaio fermi ma credo che a giugno…”

Il presentatore tv, grande tifoso dell'Inter, ha parlato a Radio Nerazzurra del derby di ieri sera contro il Milan

Andrea Della Sala

Intervenuto a Radio Nerazzurra, il grande tifoso dell'Inter e conduttore tv Paolo Bonolis ha parlato del derby di ieri sera contro il Milan, ma anche del momento della squadra di Inzaghi:

DERBY - "Sicuramente due punti persi considerando le occasioni che creiamo. Sono diverse partite che l'Inter crea l'80% e raccoglie il 20% e questo è un problema. Si crea parecchio e non si riesce a finalizzare, ma nemmeno la metà. Lo abbiamo giocato molto bene, contro una squadra rognosa, contro una squadra fortunata. È la terza volta che rimontano con autogol. Due rigori buttati, più qualche rigore offerto dalla casa come quello con la Juve che ci hanno tolto qualcosa. Risultato giusto? Non esiste nel calcio, se non ci sono errori arbitrali, il risultato è giusto. Se sbagli così tanto davanti alla porta, fai un'autorete, sbagli un rigore... Forse non era giusto quello con la Juve perché il rigore lo hanno cercato col lanternino. Non era giusto con la Lazio, detto questo se il derby è finito 1-1 è giusto perché abbiamo sbagliato tanto".

BARELLA - "Ha fatto la solita partita, di grande intensità e volontà. Ieri aveva un avversario fastidioso davanti, doveva arginare Kessie, non è stata una partita facile. Un giocatore non determina da solo, ieri ha giocato con l'intensità che l'Inter ha messo in campo. A volte le giocate ti riescono tutte, altre volte no. È una sostanza pura nel centrocampo dell'Inter, ieri è stata una partita più difficile. È uno straordinario centrocampista, ieri ha dato tutto, secondo me è stato ottimo, anche se non gli è riuscito tutto. Non è uno che si risparmia".

PROPRIETÀ - "Preoccupato se l'Inter va in mano a un fondo? Io tifo Inter e la tifo nella speranza che le cose vadano nel migliore dei modi. Spero che le cose vadano sempre in linea con la storia del club. Famiglia Zhang ha fatto tuto quello che poteva fare. Ha incrociato un periodo sfavorevole con la pandemia, la Cina... Lasciamo che chi ha messo denaro e passione faccia tutto quello che è nelle proprie possibilità, se non sarà così vedremo cosa succederà. Ho immensa fiducia nella famiglia Zhang, le difficoltà ci sono state, hanno cercato di ovviare con un prestito con Oaktree e cedendo alcuni giocatori. La squadra attuale mi piace molto, al mercato di gennaio rimarremo così, ma il prossimo anno riempiendo gli stadi penso che si possa tornare a confezionare qualcosa che sia migliore di quello che è adesso. Champions? Dobbiamo farcela".