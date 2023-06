TS – Cessione Brozovic, dal punto di vista economico è un grande affare

"La cessione di Brozovic porterà importanti benefici alle casse nerazzurre. Il croato è a bilancio in questo esercizio economico per 520mila euro e dunque la sua uscita produrrà una plusvalenza di circa 22.5 milioni. Inoltre, l’Inter, che nel marzo 2023 aveva rinnovato il contratto del centrocampista fino al 2026, risparmierà il suo ingaggio, ben 12 milioni lordi (per un totale, sui tre anni rimanenti, di 36). Insomma, dal punto di vista tecnico solo il futuro dirà se l’affare Brozovic-Al Nassr si sarà rivelato vincente per l’Inter, ma dal punto di vista economico, considerando che il giocatore il 16 novembre compirà 31 anni, certamente lo è già", il commento di Tuttosport.