Calhanoglu: “Non ho scelto io Montella ct, la notizia mi addolora. Io ho un dovere”

Intervistato oggi da Kafa Sports, Hakan Calhanoglu ha commentato alcuni rumors circolati in Turchia in queste settimane.”Dicono che io abbia nominato Montella alla guida della nazionale, io sono molto addolorato da questa notizia. Non mi intrometto mai in queste faccende. Ho un solo dovere: prendermi cura della squadra", le parole del centrocampista dell’Inter e della nazionale turca.