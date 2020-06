Mercato, Cancelo messo alle strette: deve accettare un contratto “de menos a mas”

Che fine farà Joao Cancelo? L’ex terzino dell’Inter è finito nelle retrovie del progetto del Manchester City. Ma il suo contratto è un contratto da big e questo complica maledettamente le possibilità delle altre squadre di arrivare a lui.

Si è parlato di Cancelo in una possibile triangolazione tra Mancheter City, Barcellona e Inter. Intanto, di lui stanno parlando City e Barcellona, che stanno provando a chiudere lo scambio con Semedo.

Ma c’è un problema ed è proprio l’ingaggio di Cancelo. Per poter mandare a dama lo scambio, uno scambio da 50 milioni di euro, Cancelo deve accettare un contratto “de menos a mas”, scrive El Mundo Deportivo. Ovvero, deve accettare una riduzione, cospicua, del suo ingaggio per il primo anno, per poi vedere il suo compenso salire durante le stagioni successive.

Uno scoglio non da poco, che frena anche l’ipotesi di un possibile, successivo trasferimento all’Inter nell’ambito dell’affare Lautaro Martinez.