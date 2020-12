Ceccarini: “Inter, a gennaio via in quattro. Due nomi per il vice-Lukaku”

Nel suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini ha parlato anche del mercato dell’Inter. Il noto esperto di calciomercato ha spiegato quale sarà la strategia nerazzurra: “L’eliminazione dall’Europa è stato un brutto colpo per l’Inter che adesso ha un solo grande obiettivo davanti a sé: provare a vincere lo scudetto. A gennaio ci saranno molti cambiamenti, almeno quattro partenze. Per Eriksen si sta cercando lo scambio giusto. Il Paris Saint Germain lo vorrebbe e sarebbe pronto a mettere sul piatto della bilancia anche Paredes ma il giocatore è più propenso nel caso a tornare in Premier League. Attenzione sempre anche al Borussia Dortmund. Se l’Inter non dovesse trovare la contropartita tecnica potrebbe anche valutare l’ipotesi di un prestito fino a giugno magari inserendo un diritto di riscatto. Anche Nainggolan lascerà l’Inter. La destinazione più probabile resta il Cagliari. In uscita anche Vecino e Pinamonti. E a proposito di quest’ultimo c’è una nuova ipotesi. Con l’Udinese I nerazzurri potrebbero mettere in piedi uno scambio di prestiti fino a giugno con Lasagna. Molto più complicato arrivare a Giroud, che il Chelsea non ha intenzione di vendere nonostante il contratto in scadenza nel giugno 2021″.