Corsera – Inter, chi chiede a gran voce l’esonero di Conte ha memoria corta. L’unica speranza…

Quella contro il Real Madrid doveva essere la partita della svolta, invece è stata fin qui il punto più basso della stagione nerazzurra. Non per la sconfitta contro il Real che si può anche accettare, ma il modo in cui è arrivata. Ieri si è vista una squadra molle, senza il piglio giusto, arrendevole, inconcepibile in quella che era la gara più importante. Come sottolinea il Corriere della Sera, la nuova stagione doveva essere quella del consolidamento, “finora però è stata avara di risultati, non di grandi fibrillazioni. La panchina dell’allenatore non è e non può essere a rischio“.