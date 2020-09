TS – Conte, messaggio agli esuberi: per 4 non c’è più posto all’Inter. E altri 4…

Termina con una netta vittoria il primo test pre campionato dell’Inter di Antonio Conte: i nerazzurri si impongono per 5-0 sul Lugano. Al di là del risultato, l’amichevole di ieri pomeriggio ha evidenziato quelle che sono le scelte in chiave mercato del club, con diversi elementi che non faranno più parte del progetto. Secondo Tuttosport, il tecnico interista ha lanciato un messaggio chiaro a tutti quei calciatori che, al momento, sono considerati degli esuberi:

“A Conte interessano i passi avanti fatti da Marotta e Ausilio nel cedere i giocatori in esubero, compito particolarmente difficile in un’estate segnata economicamente dagli effetti collaterali della pandemia. Ieri l’allenatore ha provveduto a inviare un segnale preciso ai naviganti nel compilare le liste per la prima amichevole stagionale, vinta 5-0 sul Lugano. Perché, oltre a Joao Mario (pure esentato dal ritiro), nemmeno Godin, Candreva e Asamoah hanno messo piede in campo, mentre Brozovic, Perisic, Nainggolan ed Eriksen sono stati tutti schierati soltanto nella ripresa, difficile che sia stata una coincidenza“.