Mundo Deportivo – Coutinho dice no: non vuole l’Inter, ha detto chiaramente al Barcellona che…

In Spagna continua a tenere banco il caso Lautaro Martinez e le eventuali contropartite che il Barcellona potrebbe dare all’Inter nell’affare. Una di queste, proposta ultimamente dalla stampa catalana, risponde al nome di Philippe Coutinho.

L’ex nerazzurro non ha alcuna chance di essere riscattato dal Bayern Monaco, che vanta un diritto di riscatto assolutamente fuori mercato e pari a 120 milioni di euro. Il Barcellona vorrebbe proporlo all’Inter ma il no, oltre a quello nerazzurro, arriva anche dal giocatore.

Secondo El Mundo Deportivo, che ha interpellato l’entourage del giocatore, Coutinho ha fatto chiaramente capire che, in caso di mancata permanenza in Spagna, vorrebbe tornare in Inghilterra. Sulle sue tracce ci sono Chelsea, Manchester United ma soprattutto il Tottenham, che potrebbe imbastire uno scambio con Ndombele.

“No secco alle ipotesi Inter e Psg”, spiega il quotidiano spagnolo. Ma la stessa Inter non è mai sembrata calda su questo possibile affare.