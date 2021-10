Inter, 3 magazzinieri licenziati. Curva Nord: “Segnale preoccupante di Zhang. Vuole…”

La notizia del prossimo licenziamento di tre magazzinieri da parte dell'Inter ha scatenato la reazione della Curva Nord nerazzurra

In una situazione come quella attuale è un segnale molto preoccupante.

Perché quanto sta avvenendo è chiara espressione della spersonalizzazione della struttura Inter, sempre più votata ad una ottimizzazione dei costi che non lascia presagire nulla di buono. Parliamo di lavoratori e di interisti.

Siamo certi che le cause di questo cortocircuito siano da ricercare nella scarsa presenza della proprietà nella gestione della quotidianità.

E da questo, essendo (come è normale e giusto che sia) l'Inter strutturata in maniera piramidale, nasce il pericolo di affidarsi a persone esterne che in determinati punti strategici rischiano di fare più danni che altro.