Dal Pino si difende: “Lega si adegua a scelte del Governo”. E prepara il ‘contrattacco’ a Zhang

Il presidente dell’Inter Zhang ha attaccato, nei giorni scorsi, duramente il presidente della Lega Dal Pino. Dopo le parole via Instagram, ieri ha voluto ribadire il concetto da Londra. Presto verrà presa anche una decisione sul suo duro attacco.

“Dal Pino non ha voluto replicare pubblicamente all’ennesima accusa che il numero uno interista gli ha rivolto. Ha però dato mandato ai suoi legali di occuparsi delle dichiarazioni rilasciate da Zhang con la volontà di fargli causa, oltre al deferimento già in atto: il problema della clausola compromissoria sarebbe bypassato da una richiesta di autorizzazione a procedere alla Figc. Ieri sera poi con una nota sul proprio sito la Lega ha evidenziato l’impegno in atto per salvaguardare salute e sicurezza pubblica in tempo di emergenza Coronavirus.

E chiarisce chi è autorizzato a prendere decisioni in tal senso, cioè il Governo: «Si precisa che la Lega di A ha sempre agito e sempre agirà in rispetto di tutte le decisioni del Governo e delle Istituzioni competenti. In queste settimane si sono susseguiti interventi normativi urgenti da parte del legislatore nazionale e regionale che hanno portato alle misure restrittive e/o sospensive già note. In questo scenario la Lega si adegua e si sta adoperando per garantire la corretta organizzazione delle competizioni. Per quanto concerne le misure di propria competenza, sotto la supervisione del consigliere Dr. Maurizio Casasco, in data odierna ha promosso una riunione dei medici sociali dei club per la tutela della salute degli atleti e degli addetti ai lavori». Una risposta “tecnica” che va oltre lo scontro personale che sarà questione di avvocati”, spiega La Gazzetta dello Sport.