Darmian sarà un calciatore dell’Inter: si chiude già a gennaio a una condizione

Matteo Darmian sarà un calciatore dell’Inter. Il terzino e il club nerazzurro hanno già l’accordo per il prossimo giugno, quando l’ex Manchester United lascerà Parma per vestire la maglia della Beneamata.

Secondo quanto riferisce Calciomercato.com, non è escluso che l’arrivo di Darmian in nerazzurro possa essere anticipato. L’Inter preferisce, infatti, prendere un esterno di fascia con caratteristiche diverse, ma in caso di addio di un difensore il laterale della Nazionale può arrivare subito a Milano.

Conte considera Darmian un jolly e lo farebbe giocare anche a destra nella difesa a tre, oltre che nel ruolo di esterno, proprio come D’Ambrosio. Ma c’è bisogno di un’uscita per anticipare l’operazione di sei mesi e portare il calciatore del Parma subito ad Appiano Gentile.