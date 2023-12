Djalo, la Juventus prova il sorpasso. Ma l’Inter rimane la priorità del difensore

Non c'è solo l'Inter su Tiago Djalo : i nerazzurri seguono ormai da tempo il difensore centrale portoghese, in scadenza di contratto a giugno con il Lille e attualmente infortunato, e stanno provando ad assicurarselo a parametro zero.

Ma la concorrenza non manca di certo: secondo gianlucadimarzio.com la Juventus starebbe tentando il sorpasso: "La Juventus prosegue nel pressing per Tiago Djaló, centrale portoghese del Lille: i bianconeri preferirebbero acquistarlo subito nel calciomercato di gennaio, per poi mandarlo a giocare per i restanti mesi della stagione 23/24. Con il Lille l'accordo economico non rappresenta uno scoglio, ma c'è la forte concorrenza dell'Inter, che si è mossa in anticipo con il giocatore: in questo momento l'opzione nerazzurra rappresenta la priorità per il difensore. All'estero c'è comunque anche la concorrenza dell'Atletico Madrid".