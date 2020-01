UFFICIALE – Habemus Eriksen: il danese pronto per l’Inter. Ecco il numero di maglia

La Scala del Calcio si è scomodata per lui. E gli interisti non stavano più nella pelle. Tanto che quando è arrivato l’annuncio ufficiale il sito ufficiale dell’Inter è andato in tilt. Eccolo allora Eriksen a Milano: inseguito, voluto, centrato. Un colpo che fa sognare anche in prospettiva futura. In queste settimane non si è fatto altro che parlare di lui, del suo talento, delle difficoltà della trattativa, di come sarebbe arrivato e quando. E ora che è qui, pronto per il suo primo giorno ad Appiano, arrivano anche i dettagli. Come il numero di maglia. La numero 24. In attesa del video ufficiale dell’annuncio che sarà indimenticabile.