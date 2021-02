CorSera – Inter, Suning dice no ma Bc Partners spera e sfida 4 fondi: si chiude entro…

È saltata la trattativa tra Suning e il fondo Bc Partners per il passaggio delle quote azionarie dell’Inter. Secondo quanto riferisce Il Corriere della Sera, la famiglia Zhang ha informato gli amministratori delegati, Marotta e Antonello, che da circa dieci giorni si sono interrotti i rapporti e che ora si continuerà a cercare altri investitori disposti a rilevare una quota di minoranza o tutto il club.

Dietro alla fumata nera c’è una netta divergenza sulla valutazione della società, che Bc Partners valuta 750 milioni, debiti compresi, una cifra ritenuta troppo bassa da Suning, ma anche un questione legata alla comunicazione. Il quotidiano spiega: “Suning non ha gradito l’esagerata esposizione mediatica, soprattutto ha ritenuto sottostimata la quotazione. La trattativa pare essere al capolinea, ma fonti vicine a Bc Partners fanno sapere che, nonostante l’esclusiva sia scaduta, un’offerta verrà presentata in settimana. Aggiungono che la due diligence ha richiesto tempi lunghi poiché la situazione del club è pesante. Suning ha chiuso la porta, è stata netta nel far sapere di voler intavolare nuove trattative con altri“.

Sull’Inter, valutata circa un miliardo di euro, ci sono gli occhi di diversi fondi: “Ares, Fortress, Arctos (americani) e Eqt (svedese), tutti con le giuste credenziali e molto riservati. In vantaggio sarebbe il fondo Ares, da tenere sott’occhio però Fortress con un portafoglio molto ricco. Allo stato tutti corrono soli, non è da escludere si consorzino più avanti. Il modello da tener presente è quello che ha portato Advent, Cvc e Fsi a entrare nella Lega serie A, anche lì all’inizio la partita era giocata dai singoli, strada facendo si sono uniti“.

Per il Corriere della Sera, le tempistiche della cessione del club non dovrebbero essere lunghe, con il passaggio di mano che potrebbe arrivare entro la fine di febbraio. “Suning ha concesso il mandato a vendere a Goldman Sachs, ma non va escluso il coinvolgimento di un altro advisor“. La società continua ad avere un elevato appeal internazionale la volontà di Suning è quella di cedere, senza svendere. Il gruppo di Nanchino sta vivendo un momento difficile dal punto di vista economico e ora cerca un nuovo acquirente.