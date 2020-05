MD – Inter, Junior Firpo ha convinto anche Conte: tre i motivi del sì. L’affare Lautaro…

In casa Barcellona si continua a cercare la quadra per trovare l’intesa con l’Inter per Lautaro Martinez, obiettivo dichiarato dei catalani. I blaugrana hanno fatto sapere da tempo di non essere intezionati a pagare la clausola rescissoria dell’argentino (111 milioni di euro), ma puntano ad inserire delle contropartite tecniche che possano limitare l’esborso economico. Secondo il Mundo Deportivo, il primo nome che avrebbe messo d’accordo i due club sarebbe quello di Junior Firpo.

I MOTIVI DEL SI’ – Esterno spagnolo di origini dominicane, classe ’96, l’ex Betis Siviglia avrebbe convinto anche Antonio Conte. Sono tre i motivi che hanno spinto l’Inter a dire sì: l’età (24 anni ancora da compiere), la valutazione ancora non troppo elevata del cartellino e le sue caratterisiche fisiche e tecniche che si sposerebbero alla perfezione con le idee di gioco del tecnico nerazzurro.