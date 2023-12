Inter, per Frattesi si decide oggi. Dumfries a parte, ma potrebbe essere convocato. De Vrij…

"Denzel Dumfries, invece, ha lavorato ancora a parte seguendo il suo percorso personalizzato per recuperare dall’infortunio ai flessori della coscia sinistra che gli ha fatto saltare le ultime cinque gare nerazzurre. Anche nel suo caso decisiva la seduta di oggi prima di partire per Genova: se l’olandese sarà finalmente in gruppo, si aggregherà ai compagni per sedersi sulla panchina di Genova, altrimenti la convocazione è rimandata all’anno prossimo. Il suo connazionale Stefan De Vrij è più sicuro di esserci contro Gilardino: già rientrato a San Siro col Lecce, ieri ha svolto una seduta a scartamento ridotto, ma non preoccupa", precisa il quotidiano.