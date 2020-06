Sky – Giocatori in prestito: tutti i numeri. I club di Serie A cercano l’accordo. L’esempio di Biraghi

Sono 132 in Serie A i giocatori in scadenza al 30 giugno, che siano in prestito o a fine contratto. A Skysport hanno fatto il punto sulla questione e hanno riferito questi numeri:

Sono 47 i giocatori in scadenza, 21 quelli in prestito secco, 24 quelli in prestito con diritto di riscatto, 17 i giocatori in prestito con obbligo di riscatto e 23 i calciatori in prestito dall’estero.

In questo periodo si sta trattando tra club per trovare un accordo, un gentleman agreement, per cercare di risolvere la questione e normare i prestiti. Le squadre italiane non possono rifare una trattativa di rinnovo per intero e si sta quindi cercando di arrivare al prolungamento del contratto fino alla fine di questa stagione, alle stesse condizioni dei contratti già sottoscritti.

“Ad esempio Biraghi è in prestito con diritto di riscatto, fissato a 9 mln di euro, se si va a rinnovare l’accordo potrebbe cambiare tecnicamente anche la cifra, ma questo non è possibile farlo. Quindi i club italiani hanno intenzione di prolungare i contratti fino a fine campionato e saranno identici a quelli sottoscritti nella sessione di mercato di un anno fa. I giocatori devono essere d’accordo. Perché c’è la questione stipendi da risolvere, per questo probabilmente l’Inter sentirà anche Sanchez“, ha spiegato Luca Marchetti.

Per quanto riguarda i prestiti con i club estero, la FIFA invoglierà i rinnovi ma i club stanno cercando di prolungare la stagione alle stesse condizioni presenti nei contratti.

(Fonte: SS24)