Godin smentisce le voci di mercato: nessun ritorno in Spagna, il suo futuro è all’Inter

Diego Godin non farà ritorno in Spagna: il difensore dell’Inter ha voluto smentire con forza le voci circolate nella giornata di ieri, ribadendo la sua ferma intenzione di rimanere in nerazzurro. Secondo calciomercato.com, “Diego Godin non ha gradito questi rumors e non ha chiesto alcuna cessione all’Inter in vista di gennaio; dopo un periodo di ambientamento naturale, l’uruguaiano si trova benissimo in nerazzurro e non ha mosso alcun passo che vada in direzione differente. Anzi, è totalmente convinto del progetto di Antonio Conte anche per l’anno che verrà. Godin ha avuto un confronto a inizio stagione con la dirigenza dell’Inter che gli ha sempre ribadito totale fiducia anche nei momenti più delicati, così come Diego ha ripetuto di essere entusiasta della scelta fatta“.