Hakimi, fuori una: una big europea si sfila dalla corsa al sogno di mercato dell’Inter

Achraf Hakimi è il nome caldo, in Europa, per quanto riguarda gli esterni. Il laterale, oggi al Dortmund, non vuole tornare al Real Madrid, proprietario del cartellino, per fare da riserva a Carvajal.

Hakimi, ormai, si è consacrato come uno dei migliori laterali di fascia d’Europa e sono tante le big che lo stanno sognando, malgrado il prezzo sia ormai arrivato a 50 milioni di euro.

Tra queste big, però, non ci sarebbe il Bayern Monaco, oggi dato in Spagna come grande favorita per la corsa all’esterno del Borussia Dortmund. La smentita delle indiscrezioni spagnole arriva dalla Bild, generalmente molto ben informata sulle questioni di casa Bayern. Secondo il quotidiano tedesco, il club bavarese non sarebbe interessato ad Hakimi per la prossima stagione. E l’Inter continua a sognare.