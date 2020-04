Icardi, tra Inter e PSG irrompe l’Atletico Madrid: contatti Simeone-Wanda Nara. La Juve…

Il futuro di Mauro Icardi rimane un rebus: l’attaccante argentino, dopo una stagione in prestito al Paris Saint-Germain, vorrebbe lasciare Parigi e fare ritorno in Italia, nonostante le ultime indiscrezioni che vedrebbero il PSG intenzionato a versare nelle casse dell’Inter i 70 milioni di euro previsti per il suo riscatto. Sull’ex capitano nerazzurro c’è da tempo il forte interesse dalla Juventus ma, secondo quanto riporta Tuttosport, i bianconeri non sarebbero l’unica big europea sulle sue tracce: “Torna in gioco anche l’Atletico Madrid nell’intreccio sul futuro di Mauro Icardi. Il club spagnolo si era già interessato sul finire della scorsa stagione al bomber argentino, nel momento di massima tensione tra il giocatore e l’Inter. Ora i Colchoneros potrebbero rappresentare l’approdo a sorpresa del centravanti, nel caso in cui Maurito e la moglie-agente Wanda Nara preferiscano lasciare comunque Parigi, nonostante il riscatto del cartellino da parte del Paris Saint-Germain“.

CONTATTI SIMEONE-WANDA – “Ci sarebbero già stati alcuni contatti tra Wanda e Diego Pablo Simeone. Gli spagnoli stanno portando avanti alcune trattative per rinforzare il reparto offensivo, dal quale potrebbe uscire Diego Costa. […] Icardi ha sempre valutato la Spagna come la prima alternativa all’Italia. Alla fine dell’ultima sessione di mercato estivo ha accettato di ripiegare sulla Francia negli ultimi minuti delle trattative. Non vorrebbe andare a giocare in Inghilterra. Ecco perché Wanda, nei suoi sondaggi da agente del marito, avrebbe parlato con Simeone. Anche l’Atletico Madrid potrebbe rientrare nell’intreccio sul futuro di Icardi lontano da Parigi“.

JUVENTUS ALLA FINESTRA – “La moglie-agente non sembra entusiasta di Parigi. La preferenza andrebbe a un ritorno in Italia. E questo potrebbe costringere il Paris a prendere in considerazione una cessione. In questo caso la destinazione calcistica possibile sarebbe una: la Juventus. Il club bianconero segue con attenzione Icardi fin dalla scorsa stagione. E gli aggiornamenti proseguono. Ma non è ancora una pista che garantisce una conclusione sicura“.