Inter, niente Real Sociedad per Cuadrado: quando può tornare dall’infortunio

Niente esordio in Champions League con la Real Sociedad per Juan Cuadrado: ecco quando può tornare per Sky

Come anticipato ieri da FCIN1908.it, Juan Cuadrado salterà la trasferta di Champions con la Real Sociedad. Forfait a causa dell'infiammazione al tendine e - secondo Sky Sport - il colombiano è rimasto ad Appiano Gentile e proverà a recuperare per la prossima sfida contro l'Empoli. Per il momento è da considerare in dubbio per il match di campionato, ma in questi giorni lavorerà per esserci. Poi sarà Inzaghi, assieme al suo staff, a decidere se portarlo o meno in Toscana ed eventualmente se impiegarlo.