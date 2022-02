Inter-Bologna Primavera, pagelle: Jurgens pimpante. Carboni jr, l’età non conta

Le pagelle di Fcinter1908 su Inter-Bologna Primavera: premiate le scelte di Chivu, tante risposte positive

Fabio Alampi

L'Inter batte 1-0 il Bologna, ritrova la vittoria che mancava da tre giornate e prova a mettersi alle spalle il periodo complicato: decisivo il gol nel primo tempo di Jurgens, al terzo centro in campionato (quarto stagionale).

Le pagelle di Fcinter1908 su Inter-Bologna Primavera:

Rovida 6 Una sola parata, non impegnativa: pomeriggio tranquillo.

Zanotti 7 Meno arrembante del solito, ma la sua importanza si vede nei dettagli: una chiusura in diagonale, una punizione guadagnata, un'accelerazione al momento giusto. Quando gli altri non ne hanno più lui continua a correre come se fosse appena entrato.

Moretti 6 In campo dopo più di 3 mesi, mostra qualche incertezza con il pallone tra i piedi ma tutto sommato regge bene.

Hoti 5,5 Il Bologna attacca poco, i problemi aumentano quando entra Raimondo: non dà sicurezza al reparto.

F. Carboni 7 Affonda senza sosta sulla fascia sinistra e mette in mezzo un'infinità di palloni, risultando un rebus per la difesa del Bologna. Nella ripresa deve arrendersi a un problema muscolare. (dal 12' st Pelamatti 6 Presidia senza strafare la corsia mancina)

Fabbian 6,5 Non ancora come a inizio stagione, ma in netta e continua crescita. Sfiora il gol e si fa sentire a centrocampo: avanti così!

Sangalli 6,5 Con le buone o con le cattive, dalle sue parti non si passa. Non sempre lucidissimo in fase di impostazione, ma tatticamente è fondamentale.

Casadei 6 Schierato a sinistra nel centrocampo a tre, non appare a suo agio come sulla destra. All'andata fu decisivo con una doppietta, oggi si limita al compitino. (dal 44' st Grygar sv)

V. Carboni 7 Ogni tanto "si piace" troppo, ma ha dei colpi che non ha nessuno, nonostante sia il più giovane in campo. (dal 44' st Curatolo sv)

Jurgens 7 Pimpante, svaria su tutto il fronte offensivo ed è spesso pericoloso. Terzo gol in campionato, quarto stagionale, tutti segnati negli ultimi due mesi: si è finalmente sbloccato. (dal 34' st Fontanarosa sv)

Abiuso 5,5 Ancora non al meglio fisicamente, prova a rendersi utile giocando di sponda sui palloni alti ma è spesso in ritardo. (dal 12' st Zuberek 6,5 Entra subito bene in partita, ha voglia di fare e si vede. Risposta importante dopo mesi passati più in infermeria che in campo)

Chivu 6,5 Disegna una squadra logica e torna alla vittoria dopo un periodo complicato. Ora serve continuità.