Inter-Cagliari Primavera, pagelle: Carboni jr, l’età non conta. Cambi decisivi

Le pagelle di Fcinter1908: Chivu azzecca i cambi, il gioiellino nerazzurro è sempre più un fattore determinante

Fabio Alampi

Quinto risultato utile consecutivo per l'Inter di Cristian Chivu, che batte 1-0 il Cagliari grazie a un gran gol del gioiellino Valentin Carboni e sale provvisoriamente al secondo posto in classifica.

Queste le pagelle di Fcinter1908 su Inter-Cagliari Primavera:

Rovida 7 Fa una parata, ma salva il risultato. Decisivo.

Zanotti 7 Non concede praticamente nulla a un brutto cliente come Luvumbo, nella ripresa si vede anche in avanti.

Hoti 6,5 Si divide con Moretti la marcatura di Ceter e lo annullano.

Moretti 6,5 Solido, non bada allo stile e blocca i tentativi avversari senza troppi problemi.

Silvestro 6,5 Ha spazio per spingere, ma a sinistra non è a suo agio come a destra. Prestazione comunque positiva.

Fabbian 6,5 Quantità e qualità in mezzo al campo, seppur limitando i suoi consueti inserimenti in fase offensiva. Costretto a uscire per un problema fisico. (dal 5' st Grygar 6,5 Entra bene in partita, sfiora anche il gol)

Sangalli 6,5 Sempre al posto giusto al momento giusto, ordinaria amministrazione.

Nunziatini 6,5 Brillante fisicamente, dà dinamismo al centrocampo e non fa mai mancare equilibrio alla squadra.

Peschetola 7 Pimpante, intraprendente, fa ammonire due avversari e prova sempre a inventare qualcosa in avanti. (dal 15' st Abiuso 6 Prestazione generosa, fa salire la squadra e prende un sacco di colpi dai difensori avversari)

V. Carboni 7,5 Alzi la mano chi si accorge della differenza di età. Si fa dare palla con personalità, punta l'avversario, sa sempre la cosa giusta da fare. E con un gioiello decide la partita. (dal 39' st F. Carboni sv)

Jurgens 5,5 Si ritrova da solo contro i giganti della difesa del Cagliari, non vede palla. (dal 15' st Zuberek 6 Con la sua fisicità tiene in apprensione la difesa del Cagliari)

Chivu 7 Il doppio cambio in attacco si rivela la mossa giusta. Quinto risultato utile consecutivo, sta recuperando i pezzi e la squadra ne sta traendo beneficio.