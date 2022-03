Inter-Empoli Primavera, pagelle: bocciature illustri, si rivede il vero Fabbian

Le pagelle di Fcinter1908 su Inter-Empoli, ventiduesima giornata del campionato Primavera: passo indietro per i nerazzurri

Fabio Alampi

Finisce 2-2 la sfida tra Inter ed Empoli, ventuduesima giornata del campionato Primavera. I ragazzi di Chivu vanno sotto due volte, ma evitano la sconfitta grazie a un gol di Fabbian. Passo indietro dal punto di vista della prestazione rispetto al successo di settimana scorsa contro la Juventus, ma terzo risultato utile consecutivo per i nerazzurri.

Le pagelle di Fcinter1908 su Inter-Empoli Primavera:

Rovida 6 Non può nulla sui due gol dell'Empoli, per il resto è poco impegnato.

Zanotti 5 Giornata decisamente no: si fa ammonire dopo pochi minuti, causa il rigore con cui l'Empoli passa in vantaggio e rischia più volte l'espulsione. Chivu preferisce toglierlo dopo mezz'ora. (dal 31' pt Silvestro 6 L'Empoli attacca spesso e volentieri dalla sua parte, si applica bene in copertura ma si vede poco in fase offensiva)

Hoti 6,5 Lozza non gli crea problemi, quando c'è da alzare il livello dell'agonisamo non si tira di certo indietro.

Fontanarosa 6,5 Non fa sconti alla sua ex squadra.

F. Carboni 5 Sbaglia i primi tre palloni toccati: non da lui. Da un suo rinvio errato arriva il secondo gol dell'Empoli.

Casadei 5,5 Questa volta non incide nemmeno lui. Anonimo per larghi tratti della partita, va meglio nella ripresa, pur senza eccellere.

Nunziatini 6 Schierato nella posizione a lui non congeniale di regista, fa il suo con grinta e fisico. (dal 28' st Grygar 6 Fa legna in mezzo al campo)

Fabbian 7 Prestazione convincente, la migliore del 2022: lotta in mezzo al campo, prova la conclusione, va in rete facendosi trovare al posto giusto nel momento giusto. Sesto gol in campionato, settimo stagionale: si parla troppo poco di lui.

V. Carboni 5 Non si vede mai tra le linee, manca la sua qualità. (dal 20' st Peschetola 5,5 Si piazza sulla tre quarti ma non riesce a illuminare)

Jurgens 5 Vaga a vuoto, passo indietro rispetto alle ultime prove. (dal 1' st Abiuso 5,5 Prova a fare da sponda per i compagni, prende tanti colpi e alla fine è poco lucido in avanti)

Zuberek 5,5 Si ritrova spesso da solo in mezzo ai due centrali dell'Empoli. Servito poco e male dai compagni, non riesce a rendersi pericoloso. (dal 20' st Owusu 6,5 Entra bene in partita, da un suo tentativo arriva il gol del pareggio)

Chivu 6 I ragazzi sentono molto la sfida, gli animi accesi non favoriscono il gioco e prevale l'agonismo. Ci si aspettava di più dal punto di vista della prestazione, ma il carattere mostrato dalla squadra è un buon segnale.