Inter, martedì esami per de Vrij e Dumfries: quale stop preoccupa di più

Martedì Denzel Dumfries e Stefan de Vrij si sottoporranno ai controlli strumentali dopo i due stop di Napoli. Fiato sospeso in casa Inter, la speranza è che gli olandesi non debbano fermarsi a lungo. Secondo Sky Sport, a preoccupare maggiormente tra i due infortuni è quello del centrale difensivo. Solo dopo gli esami ci sarà maggior chiarezza sui tempi di recupero dei due giocatori. Intanto, per l'Udinese Inzaghi spera di ritrovare Alessandro Bastoni (oggi ad Appiano c'erano sia lui che Benjamin Pavard nel giorno libero).