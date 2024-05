"Sono 3 anni di fila che siamo tra le migliori 16, lo scorso anno abbiamo fatto un percorso magnifico che ci ha portato alla finale di Istanbul. Volevamo ripeterlo, ma non sempre si possono ripetere le imprese». Soprattutto quando si spinge a tutta per il campionato. Il Real — che di Champions ne ha 14 —, ha fatto solo 4 volte la doppietta con la Liga (e di quelle ne ha vinte 35), due delle quali risalgono all’alba della Coppa Campioni negli anni 50. Ancelotti, dopo aver eliminato il City (che ha fatto la prima doppietta lo scorso anno) ora sembra il favorito e ha in mano la Liga. Ma la sua quarta Champions, due anni fa contro il Liverpool, è stata la prima in tandem col campionato: anche il suo Milan, negli anni in cui giocò le 3 finali in 5 anni (vincendone 2) in A non volava", scrive il Corriere della Sera.