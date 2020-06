Inter, solo Vecino ancora a parte. Dirigenti al lavoro: rinnovati i contratti di due giovani

L’Inter ha recuperato tre dei quattro acciaccati. Si sono allenati questa mattina in gruppo sia D’Ambrosio, sia Godin che de Vrij. L’olandese era uscito acciaccato dalla gara con il Napoli, ma era solo un affaticamento già smaltito. I due difensori non erano proprio partiti per la città campana, ma oggi hanno ripreso ad allenarsi con i compagni. Non ha ancora recuperato invece Vecino. Con la squadra ci sono, alla Pinetina, anche Marotta, Ausilio e Zanetti. Si lavora anche sulle questioni di mercato. Da Skysport segnalano il rinnovo di due contratti: quello di Filip Stankovic fino al 2024 e quello di Lorenzo Pirola, fino al 2025.

(Fonte: SS24)