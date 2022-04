Inter-Lecce Primavera, pagelle: muro Hoti, Peschetola bene in entrambe le fasi

Le pagelle di Fcinter1908 su Inter-Lecce Primavera: ai nerazzurri di Chivu basta una rete alla mezz'ora di Jurgens

Peschetola 7 Sempre nel vivo del gioco, si sacrifica anche in copertura risultando prezioso in entrambe le metà campo. Macrì gli strozza in gola l'urlo del gol.

Jurgens 7 Svaria su tutto il fronte offensivo e prova a dialogare con i compagni, ma non sembra la giornata giusta per lui. Smentisce tutti con un gol tanto bello quanto importante. (dal 15' st Zuberek 6,5 Entra bene in partita, facendo da riferimento offensivo per la squadra. Sfiora il gol)