GdS – Inter, c’è una legge non scritta che impone un’inversione di tendenza

La Gazzetta dello Sport di oggi si è soffermata sulle troppe reti subite dall’Inter in questo inizio di stagione. Numeri che devono far riflettere Antonio Conte, costretto a trovare in fretta una soluzione: “C’è una legge non scritta che in Italia si verifica quasi ogni anno: alla lunga, vince chi subisce di meno. L’Inter oggi ha bisogno di ritornare impenetrabile per poter avvicinare in fretta la testa della classifica. Handanovic viene da due stagioni straordinarie: dal record personale di clean sheet eguagliato nel 2018-19 (20) al terzo posto dello scorso anno (13). Una bella abitudine, che quest’anno si è verificata soltanto una volta in campionato (contro il Genoa) e una in Champions (con lo Shakhtar). Troppo poco per chi ha l’ambizione di tornare ad alzare un trofeo. Urge un’inversione di tendenza, una svolta che possa segnare l’inizio della rincorsa. Il rientro di Skriniar può essere un fattore, a patto che tutta la squadra torni a difendere compatta, con furore e concentrazione. L’Atalanta è il peggior avversario da affrontare al momento, ma il test migliore per poggiare il primo mattone e rialzare il muro nerazzurro”.