Inter, cambiano i piani su Pinamonti: no al riscatto, Raiola tratta con la Juventus

Il futuro di Andrea Pinamonti potrebbe essere definitivamente lontano dall’Inter: il giovane bomber classe ’99, ceduto la scorsa estate al Genoa, tramite un accordo tra le società avrebbe potuto far rientro a Milano dopo essersi fatto le ossa con la maglia del Grifone, ma la dirigenza nerazzurra avrebbe deciso di cambiare strategia. Secondo il Corriere dello Sport, sul giocatore ci sarebbe la Juventus:

“La Juventus e Mino Raiola stanno lavorando per portare a Torino Andrea Pinamonti. Il club bianconero ha messo gli occhi sull’attaccante ventunenne di Cles che è cresciuto nelle giovanili dell’Inter e che è nel giro della nazionale Under 21 di Nicolato oltre che nel mirino di Mancini per il futuro della Nazionale maggiore. Non si tratta necessariamente di un giocatore che resterà a Torino dal 5 ottobre in poi, ma di un acquisto in prospettiva, di un elemento da far crescere in prestito in una formazione che gli dia un minutaggio adeguato“.

CAMBIO DI PIANO – “Marotta e Ausilio, attraverso un gentleman agreement con il numero uno rossoblù Preziosi, avevano concordato di riprenderlo nell’estate 2021 per una ventina di milioni. Su di lui insomma si erano riservati una sorta di prelazione, per riportarlo a casa. […] A un anno di distanza da quell’accordo, però, l’Inter ha altre priorità e al momento non è orientata a riprendersi Pinamonti che, sottolineiamolo, stima, ma non ritiene una priorità“.