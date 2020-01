Pedullà – Idea last minute Pinamonti per l’Inter. Incontro a breve col Genoa

Sfumato Giroud, l’Inter cerca una soluzione interna per il reparto offensivo in queste ultime ore di mercato. In corsa Zaza, anche se la pista sembra complicata, ma c’è anche l’ipotesi di un ritorno di Pinamonti, come riporta Alfredo Pedullà:

“Idea Andrea Pinamonti per l’Inter. Nei prossimi minuti ci sarà un incontro tra il club nerazzurro e il Genoa per trovare una soluzione con la possibilità di un ritorno a Milano dell’attaccante classe ’99. Ricordiamo: il Grifone ha un obbligo di riscatto da 18 milioni di euro che scatta dal prossimo febbraio. L’Inter ha un accordo sulla parola per contro-riscattarlo in estate per 19 milioni. Vanno sistemati gli aspetti burocratici, che sono piuttosto delicati, ma intanto la notizia è che Pinamonti è un’idea last minute che si può sviluppare per l’attacco dell’Inter”.