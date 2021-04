Mercato, l’Inter deve rinunciare al nome prescelto in mezzo: “E’ incedibile”

Il club nerazzurro aveva messo nel mirino un nome ben preciso per rinforzare il centrocampo: ma dovrà cambiare obiettivo

L'indiscrezione è trapelata negli scorsi giorni: Antonio Conte e l'Inter avrebbero individuato in Ruslan Malinovskyi il nome giusto per rinforzare in maniera consistente il centrocampo per la prossima stagione. Però, complice il fine stagione straordinario del calciatore dell'Atalanta, sembra che i nerazzurri abbiano davvero poche chance di prenderlo perché la Dea si opporrà con tutte le sue forze. Spiega infatti il Corriere di Bergamo: "Un anno fa c'era stata qualche avance, respinta al mittente con la richiesta da 25 milioni di euro. Ora è probabilmente incedibile. Nelle ultime settimane ha anche fatto capire pienamente il motivo".