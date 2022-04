Inter-Spal Primavera, pagelle: Carboni al top, Casadei è molto più dei gol

Le pagelle di Fcinter1908 su Inter-Spal Primavera: in ombra gli attaccanti, ma tante buone indicazioni per Chivu

Missione compiuta per l'inter di Cristian Chivu, che archivia la pratica Spal e conquista il tredicesimo risultato utile consecutivo, che la proietta momentaneamente al primo posto in classifica a pari merito con la Roma.

Botis 6 Non può nulla sul gol della Spal, per il resto non deve compiere parate.