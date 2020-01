Inter, programmato l’affondo per Vidal: i dettagli. Valverde ha già scelto il sostituto

L’Inter vuole accontentare Antonio Conte e farà tutto il possibile per riportare in Italia Arturo Vidal. Il piano di Marotta e Ausilio è chiaro: attendere il ritorno in Spagna – il 12 gennaio – del Barcellona dall’Arabia Saudita al termine della Supercoppa per piazzare l’affondo decisivo. Oggi l’agente Fernando Felicevich arriverà in Italia e insieme alla dirigenza studierà nei prossimi giorni il piano per farlo sbarcare in Italia.

Tuttosport rivela che il club nerazzurro è pronto a mettere sul piatto un prestito oneroso a una cifra alta con diritto di riscatto per un totale di 20 milioni di euro, somma richiesta dal Barcellona per lasciar partire il cileno.

La società di Viale della Liberazione dovrà essere molto convincente nei confronti del club catalano, soprattutto dopo la presa di posizione netta dell’allenatore Ernesto Valverde che ha battuto i pugni dopo il pari contro l’Espanyol nel derby.

Il tecnico sa che in caso di offerta Vidal dovrà partire, ma vuole garanzie sul suo sostituto: in cima alla lista dei desideri c’è Dani Olmo della Dinamo Zagabria che potrebbe fare il suo ritorno in Catalunia dopo l’esperienza nella Cantera blaugrana.