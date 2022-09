Inter, Zhang vola in USA: “Difficile Ranadivé o un altro compratore accetti di…”

Suning apre alle richieste e vaglia il mercato: per il bene del club, la proprietà cinese avrebbe deciso di aprire alla cessione dell'Inter . La valutazione della società, però, come scrive Tuttosport, sembra essere oggi troppo elevata: "La valutazione di 1,2 miliardi sarebbe superiore a quella data finora da Suning all’Inter, pari a un miliardo e finora ritenuta troppo elevata dal mercato. Difficilmente Ranadivé o un altro compratore americano in questo momento accetterebbe di trattare su questa base di partenza, considerata eccessiva. Finora non si è andati oltre quota 900 milioni nei sondaggi con i papabili acquirenti degli ultimi due anni.

A questo intreccio si aggiunge un altro particolare. Steven Zhang ha lasciato Milano dopo aver seguito la sconfitta con il Bayern Monaco in Champions League. Sarebbe volato proprio negli Stati Uniti. Di per sé non è un indizio a favore di contatti con Ranadivé o con altri soggetti interessati all’Inter, perché il presidente nerazzurro trascorre molto tempo negli Stati Uniti, quando non è in Italia o in Cina. Ma di sicuro quello è il mercato dal quale provengono quasi tutte le nuove proprietà straniere che sbarcano in Serie A. Vale anche per l’Inter, destinataria di numerose attenzioni al di là dell’Atlantico in questi ultimi mesi".