Inzaghi: “Dovevamo essere più bravi ad ammazzare la partita. Abbiamo il dovere…”

Le parole del tecnico a Inter TV

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Inter TV: "Episodi? Abbiamo visto tutti. C'è molto dispiacere per il risultato, che è molto molto negativo per noi. Però la prestazione su un campo difficile come quello dell'Olimpico avrebbe meritato altro. Dovevamo essere più bravi ad ammazzare la partita, a fare il secondo gol e non permettere alla Lazio di tornare in partita. Miglior partita per sessanta minuti dell'Inter? In trasferta sicuramente. L'episodio su Dimarco? Sicuramente è stato decisivo, secondo me l'arbitro purtroppo non poteva fermare e a quel punto quando Lautaro purtroppo non ha visto Dimarco a terra hanno deciso di giocare e la sfortuna ha voluto che proprio in quell'occasione sia venuto il gol. Ci sono state proteste e recriminazioni però solitamente l'arbitro se la squadra non la mette fuori - a meno che non sia un colpo alla testa - non può interrompere. Ripartire subito? Dovremo essere bravi ad analizzare, è una sconfitta che fa male e speriamo di recuperare il terreno perso. Testa già alla Champions? Senz'altro, abbiamo il dovere di fare una grande partita".