Inzaghi: “Rischiato poco, lucidi nelle scelte. Sheriff? Palcoscenico europeo per noi…”

Le parole del tecnico nerazzurro ai microfoni di Inter TV

Simone Inzaghi ha analizzato ai microfoni di Inter TV la vittoria dei nerazzurri contro l'Udinese: "Sapevamo dell'importanza della partita, giocavano contro un avversario non semplice da affrontare e quindi siamo stati bravi, pazienti, lucidi nell'affrontare questa partita. Abbiamo rischiato pochissimo, una volta sbloccato il risultato è stata più semplice. Sapevamo che andando in vantaggio sarebbe stato tutto più semplice. Bisognava essere lucidi nelle scelte, abbiamo sempre tenuto ordine e equilibrio. I ragazzi sono stati molto bravi in questo. Sheriff e poi derby? Abbiamo due partite prima della sosta importantissime. La prima in Champions League su un campo non semplice dove dovremo andare a fare una grande partita. Per noi il palcoscenico europeo è importantissimo. Sappiamo che incontreremo un avversario che già qui ci ha creato qualche problema".